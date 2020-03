Hellheim Hassle heeft een gameplay trailer met commetaar van de ontwikkelaars

Het komt helaas te weinig voor dat we commentaar van de ontwikkelaars horen tijdens gameplay. Deze is ook nog eens erg grappig!

Nu is Hellheim Hassle sowieso een erg grappige game,maar het commentaar is ook nog eens erg leuk! Dit is een perfecte manier om je eigenwijze indiegame aan de man te brengen. In Hellheim Hassle speel je iemand die eerst dood gaat, dan terugkomt en puzzels moet oplossen door zijn lichaamsdelen los te gebruiken. Dit doe je door bijvoorbeeld je hoofd door een gangetje te rollen en zo een weg vrij te maken voor de rest van je lijf.

Hellheim Hassle is ontwikkeld door Perfectly Paranormal en zal later dit jaar uitkomen op PC, PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One.