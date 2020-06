Hazelight kondigt It Takes Two aan

Hazelight heeft tijdens EA Play hun nieuwe game aangekondigd, genaamd It Takes Two.Zoals de titel al verklapt: het wordt inderdaad weer een co-op game

Om precies te zijn, is It Takes Two een co-op actie-avonturengame, maar gecombineerd met platformen. In de bovenstaande trailer zien we, naast de arrogante Fares, ook nog wat gameplaybeelden en wat informatie over het verhaal.

It Takes Two zal volgend jaar verschijnen. In een persbericht meldt EA: