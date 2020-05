Harvest Moon: One World aangekondigd

Lang niet al onze lezers zullen zich de game herinneren; Harvest Moon. Een simulatie-game die spelers een kijkje geven in het boeren bestaan. Combineer dit met een Japans tintje en voilà, een succesvolle gamereeks.

Harvest Moon begon in 1996 in Japan voor de Super Nintendo. In 1997 en 1998 zagen ook Amerika en Europa de game verschijnen en sindsdien hebben we verschillende games gezien binnen de franchise. Het is later verder gegaan onder de naam Story of Seasons. De nieuwere games in de serie, Light of Hope en Friends of Mineral Town zijn ook nog als remakes op de Nintendo Switch en Playstation 4 verschenen.

Maar, we willen natuurlijk meer te weten komen over het nieuwe deel! Harvest Moon: One World zal op de Nintendo Switch verschijnen en wordt uigebracht in Amerika door Natsume Inc. Rising Star Games gaat de game in Europa uitbrengen. Beide partijen hebben ervaring met de franchise. Harvest Moon: One World wordt met een volledig nieuwe engine ontwikkeld. We verwachten dan ook toffe graphics en leuke, vernieuwende gameplay elementen.

Harvest Moon zal de concurentie aangaan met simulatie games als Stardew Valley en Animal Crossing. De naam zelf opzich is al vrij sterk, maar dat is natuurlijk niet genoeg om deze twee giganten van hun troon te stoten. Op een logo na zijn er verder nog geen beelden getoond van de nieuwe game.