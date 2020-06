Halo 3 krijgt in juni een testversie voor pc

343 Industries laat weten dat er komende maand een testversie van Halo 3 voor de pc zal verschijnen. Hiermee wordt de Halo Master Chief Collection met weer een game aangevuld.

In een bericht laat de ontwikkelaar weten dat de zogenoemde ‘Flight’ voor Halo 3 gebruiken voor feedback over de content en het testen van de challenges.

Niet alle missies zullen speelbaar zijn in de testversie, alleen Sierra 117, The Storm, The Ark, The Covenant en Halo dus wel. De laatste is overigens ook tevens de laatste missie uit de game.

De ‘Flight’ is alleen speelbaar voor leden van het Halo Insiders-programma en dit zal in de eerste helft van juni plaatsvinden. Wanneer Halo 3 precies uitkomt op de pc is nog niet bekend. Wel weten we dat de game cross-play ondersteuning zal krijgen.

Halo 3 is overigens de vierde game die aan de pc-versie van the Master Chief Collection wordt toegevoegd. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle iteraties tot aan Halo 5 aan de collectie wordt toegevoegd. Dit zal voor het einde van dit jaar gerealiseerd moeten worden en gebeurd op een chronologische (in-game) volgorde.