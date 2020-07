Halo 3 is vanaf 14 juli beschikbaar op PC

De Master Chief Collection wordt nog trouw aangevuld met alle Halo games. Helemaal verassend is het dus niet, maar wel leuk nieuws; we kunnen snel met Halo 3 op de PC aan de slag.

Microsoft kondigt dit aan middels een korte teaser op Youtube. We zien weinig, er is eigenlijk geen gameplay maar we we weten allemaal natuurlijk hoe de game er uit ziet. Op 14 juli zal de game beschikbaar zijn in de Master Chief Collection. Ook is er een Steampagina verschenen voor de game.

In de geoptimaliseerd versie spelen we op 4k Ultra HD en is er geen limiet meer op de frames per second. Spelers met extra brede beeldschermen kunnen ook hun lol op, er is namelijk ondersteuning voor ultrawide-monitoren. Voor de liefhebber kun je ook toetsenbord- en muisinstellingen naar wens aanpassen.

Alle missies zullen beschikbaar zijn, evenals de 24 multiplayer maps. Alle maps zijn van updates voorzien om aan de hedendaagse normen te voldoen. Halo 3 is de vierde speelbare game in de Master Chief Collection. Eerder verscheen Halo: Combat Evolved, Halo 2 en Halo Reach. Ook Halo ODST en Halo 4 moeten dit jaar nog naar de collectie komen.