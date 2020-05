Halo 2: Anniversary komt volgende week naar de pc

343 Industries heeft laten weten dat Halo 2: Anniversary op 12 mei naar de pc zal komen.

Dat betekent dat de ‘Insider testfase’ voltooid is en iedereen er vanaf aanstaande dinsdag mee aan de slag kan.

Bij de release kunnen spelers aan de slag met de originele versie van Halo 2, maar ook dus met de Anniversary editie. Je kunt zelfs ‘on the fly’ switchen tussen deze versies. De game biedt 15 missies, 7 remastered maps van de multiplayer van Halo 2: Anniversary en 25 maps van de originele versie, inclusief de geüpdatet progressiesysteem.

Mocht je geïnteresseerd zijn in de Halo games is het aan te raden om de Master Chief Collection in huis te halen. Deze is voor de pc en Xbox One verkrijgbaar via onder andere de Xbox Game Pass. Op de pc is de reeks vorig jaar begonnen en deze komt in chronologische volgorde. Men begon eind vorig jaar met Halo: Reach en eindigt eind dit jaar met Halo 4.

Vorige week maakte de ontwikkelaar bekend dat Halo 3 en Halo 3: ODST bijna klaar zijn en binnenkort intern getest worden.