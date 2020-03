Half-Life: Alyx gespeeld zonder VR-bril

Een Twitch streamer heeft Half-Life: Alyx zonder VR-bril gespeeld. Opvallend, aangezien dit spel een VR-exclusive is!

TylerMcVicker, de streamer en oprichter van Valve News Network, toont aan met een aantal simpele commands in het spel dat het spel met een muis en keyboard te spelen is op een scherm. Onder andere het command ”vr_enable_fake_vr_test” wordt gebruikt om de VR-bril te omzeilen. In de stream zie je echter ook dat dit resulteert in ontelbare glitches en bugs, waardoor het spel praktisch onspeelbaar wordt. Valve heeft blijkbaar de stream gezien, want de commands zijn na de laatste patch niet meer te gebruiken.

Ben je benieuwd hoe de streamer dit voor elkaar kreeg en wat het resultaat was? Bekijk dan hier de stream!