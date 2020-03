Half-Life 2 met VR-bril gespeeld

Er is een video verschenen van Half-Life 2 dat in VR wordt gespeeld! Gaan we deze klassieker dan eindelijk in Virtual Reality spelen?

De modder VectOr heeft deze demo in elkaar gebouwd, die nog niet door het publiek te spelen is. Hij heeft dit gedaan door Source 2 – waar Half-Life: Alyx op draait – te pakken en hier de files van Half-Life 2 in te plakken. Met deze demo is hij een week bezig geweest, maar het resultaat mag er zijn. Wanneer we meer mogen verwachten van VectOr, is nog niet bekendgemaakt.

In 2017 was er al een Steam Greenlight-project gestart, waarin fans bezig waren met een VR-mod van Half-Life 2. Als je deze mod in de gaten wil houden, ga dan naar deze pagina!