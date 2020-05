Gwent nu verkrijgbaar op Steam

Gwent, de kaartgame geïntroduceerd in The Witcher 3: Wild Hunt, is nu verkrijgbaar via downloadplatform Steam.

Het spel, dat eerder slechts speelbaar was als minigame, werd zo populair dat ontwikkelaar CD Projekt RED er in 2017 een volledige versie van uitbracht. Naast een verkrijgbare versie op GoG, volgde mobiele versies op iOS en Android daarna. Nu kunnen PC-spelers de game ook via Steam verkrijgen. Overigens bestaat er crossplay tussen alle versies, waardoor spelers ongeacht het downloadplatform tegen elkaar kunnen spelen.