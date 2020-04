Guerrilla Games op zoek naar Senior AI producer voor next-gen game

Het is niet echt een verrassing meer dat Guerrilla Games op dit moment bezig is met een game voor de PlayStation 5. Welke game is echter nog wel de vraag.

De ontwikkelaar laat in een vacature voor Senior AI producer ‘per ongeluk’ weten dat hun volgende game voor de PS5 zal zijn. De ontwikkelaar plaatste een Tweet waarin ze de hashtag PS5 gebruikten. De Tweet werd later toch weer verwijderd en opnieuw online gezet, alleen dan niet met #PS5 maar met #PS.

Er is een grote kans dat de Amsterdamse studio bezig is met een vervolg op Horizon Zero Dawn, maar ook zouden zij (of een tweede team) de SOCOM serie te voorzien van een reboot. Zodra we hier meer over horen, laten we je het uiteraard weten!