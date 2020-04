Rockstar heeft GTA Online weer voorzien van een update. Deze voegt onder andere dubbele beloningen bij Contact Missions toe, maar natuurlijk nog veel meer.

We hebben alle hoogtepunten even op een rijtje gezet:

• Dubbel GTA$ & RP bij alle Contact Missies

• Driedubbel GTA$ & RP bij Keep the Pace

• 70% korting op geselecteerde voertuigupgrades bij Benny’s Original Motorworks samen met verdere scherpe kortingen op voertuigen, custom werk en Weed Business, zoals 60% korting op de Pegassi Zentorno en Ocelot Ardent, 50% korting op Weed Business, Upgrades & Supplies, en Green Tire Smoke en 40% korting op de Overflod Tyrant en Mammoth Hydra

• Dubbele uitbetalingen bij Weed Business Sales, plus 50% korting op Biker Business Resupplies

• Gratis kledingartikelen voor heti n loggen: De White Graphic Smoking Jacket en de Bravado en Annis JPN Tees

• Een op maat gemaakte Ocelot Pariah is de Lucky Wheel-hoofdprijs van deze week

• Nieuwe Twitch Prime-voordelen: 80% korting op de Buckingham Luxor en Buckingham Luxor Deluxe

Voor alle details raden we je aan de Newswire even door te lezen.