Rockstar heeft GTA Online weer voorzien van een update. Deze voegt onder andere nieuwe kortingen toe, maar ook driedubbele beloningen voor Motor Wars en meer.

Het gaat lekker met het hosten van Doomsday Heists in je ondergrondse faciliteit, maar er ontbreekt iets.

Wat dacht je van een verticaal-opstijgend, gewapend vliegend fort/experimenteel wapenlaboratorium in de lucht/ producent van dodelijke nevenschade die praktisch zichzelf bestuurt. De Avenger is al deze dingen en meer – koop hem deze week met 60% korting.

3X GTA$ & RP bij Motor Wars: 26 maart – 1 april

Spring de strijd binnen met niets dan een parachute en pistool op jouw naam in Motor Wars, waar teams moeten vechten om te overleven in een steeds kleiner wordend spelgebied.

Houd je hoofd koel terwijl de hel losbarst, en maak deel uit van het laatst overgebleven team om de ultieme prijs te claimen – een driedubbele uitbetaling in cash.

De Übermacht Zion CLassic

80’s-nostalgie is een geweldig brandstof, en de Zion Classic van Übermacht rijdt op niets anders dan dat.

De Zion Classic, weelderig gehuld in zelfgenoegzame Übermacht-bestickering, is t/m 1 april beschikbaar op het podium van The Diamond.

Kortingen en meer

Als je op zoek bent naar een fijne, veilige manier om je vieze goed te witwassen, dan is er geen betere manier om je goeie geld uit te geven dan aan onroerend goed en voertuigen. Gelukkig voor jou is er deze week een selectie van kortingen beschikbaar, variërend van faciliteiten en hun aanpassingen tot een selectie van auto’s, tanks, vliegtuigen en jetpacks. De volledige lijst vind je hieronder.

Facility Kortingen:

• Facilities – 50% korting

• Facility Modifications – 60% korting

o Facility Styles

o Facility Graphics

o Orbital Cannon

o Security Room

o Lounge

o Sleeping Quarters

• Avenger Weaponized Vehicle Workshop – 60% korting

Voertuigen & Workshops:

• Mammoth Avenger – 60% korting

• TM-02 Khanjali – 50% korting

• Mammoth Thruster – 50% korting

• Dewbauchee Vagner – 50% korting

• Annis Elegy Retro Custom – 60% karting

Naast een extra 10% korting op de bovengenoemde kortingen, kunnen GTA Online-spelers die hun Twitch Prima-account hebben gekoppeld aan de Rockstar Social Club Pixel Pete’s Arcade in Paleto Bay kopen tegen een volledige terugbetaling, en krijgen 80% korting op de Maze Bank West Office en Mission Row Nightclub-panden. Om toegang tot toekomstige benefits te verzekeren, ga dan naar Twitch Prime en meld je aan.

Houd de komende weken meer details over toekomstige GTA Online-updates in de gaten, en ga naar de Social Club Events page voor alle nieuwste special events, bonussen en kortingen.