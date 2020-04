Grounded komt op 28 juli naar Xbox Game Preview en Early Access

Microsoft heeft vannacht bekendgemaakt dat Grounded op 28 juli uit zal komen. Al is dat wel een early access versie.

Grounded, de team-based survivalgame die door Obsidian Entertainment (Fallout: New Vegas, The Outer Wilds, South Park: The Stick of Truth) wordt ontwikkeld komt namelijk naar Xbox Game Preview (via Xbox Game Pass) en Steam Early Access. De game werd tijdens X019 onthuld.

In de game worden vier kinderen zo klein als mieren en moeten een manier zien te vinden om weer op normale hoogte te komen. Echter zit de tuin vol met gevaren en is samenwerking vereist om te overleven. Zo zullen allerlei insecten je nu als prooi zien en zullen de meest kleine dingen al voor een uitdaging kunnen zorgen.

Naast de informatie over de release zijn er ook nog twee trailers vrijgegeven. De een laat meer van het verhaal zien en de ander is een kijkje achter de schermen bij Obsidian.