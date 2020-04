Grote kortingen op Uplay om Coronatijd door te komen

De Coronacrises laat zien dat veel uitgevers graag hun steentje willen bijdragen om de tijden dragelijker te maken. Zo geeft Ubisoft op Uplay flink wat kortingen op games.

De grote knaller is bijvoorbeeld Rayman Legends, die tot en met 3 april gratis op het platform te verkrijgen is. Daarnaast zijn er kortingen op games in de Assassin’s Creed- en Just Cause-reeks. In de komende weken kunnen er volgens de uitgever nog wel meer games gratis beschikbaar komen.

Verder zijn er nu ook gratis trials te vinden voor games als The Division, Ghost Recon: Wildlands, The Crew 2, Trials Rising en Ghost Recon: Breakpoint. Zijn er games die jij zeker op gaat pikken de komende dagen?