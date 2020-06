Groot aantal onthulde PS5 games draaien op Unreal Engine

Het is recent onthuld dat de een groot aantal van de games die getoond zijn tijdens de PS5 onthulling op de Unreal Engine draaien.

Tijdens de PS5 onthulling van afgelopen donderdag zijn een hoop nieuwe next-gen titels getoond. Hieronder zaten een stel krachtpatsers als Horizon: Forbidden West en Spider-Man: Miles Morales. Maar ook een paar ambitieuze Indie titels zoals Stray – een zelfverklaard ‘kat avontuur’. Hierin dool je rond in een post-apocalyptische wereld met cyberpunk-achtige robots.

Gisteren heeft Epic Games laten weten dat een groot deel van de PS5 games tijdens de presentatie op Unreal Engine draaien.

“Naast de zeer geanticipeerde hardware onthulling van de PlayStation 5, gaf Sony’s recente The Future of Gaming een kijkje op de vele games die naar de nieuwe console komen. Waaronder een verscheidenheid aan met Unreal Engine ontwikkelde titels met een wijd bereik aan stijlen van teams van verschillende groottes,” aldus de officiële verklaring.

De volledige lijst van Unreal Engine titels zijn als volgt:

Little Devil Inside

Kena: Bridge of Spirits

Ghostwire: Tokyo

Godfall

Returnal

Sackboy A Big Adventure

Stray

Solar Ash

The Pathless

Overigens lijkt het er op dat een hoop trailers op de Unreal Engine 4 draaien, in plaats van de nieuwe Unreal Engine 5. Deze was te bewonderen in een indrukwekkende tech demo een tijdje terug.

Echter sommige spellen die getoond werden tijdens de PlayStation 5 onthulling draaien niet op de Unreal Engine. Zo draait bijvoorbeeld Horizon: Forbidden West, die ontwikkeld wordt door Guerrilla Games, op de Decima Engine. Deze is onder andere gebruikt door Kojima Productions voor Death Stranding.

