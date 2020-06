Titelupdate 10, de volgende grote update voor Tom Clancy’s the Division 2, lanceert op 16 juni en introduceert tal van belangrijke gameplayverbeteringen.

Keener’s Legacy, Seizoen 2 voor The Division 2 Warlords of New York, is tevens beschikbaar vanaf 23 juni en introduceert nieuwe endgamecontent. Kort na de start van Seizoen 2 lanceert eveneens Operation Iron Horse, de langverwachte tweede raid van The Division 2.

Belangrijke gameplayverbeteringen

In de aanloop naar Seizoen 2 introduceert The Division 2 tal van belangrijke gameplayverbeteringen, waaronder verhoogde schade voor bijna alle wapens, kwaliteitsvollere loot en verbeterde uitrustingen. Deze verbeteringen komen voort uit de feedback van de community.

The Division 2 Warlords of New York: Seizoen 2

Keener’s Legacy, Seizoen 2 voor Warlords of New York, is beschikbaar vanaf 23 juni en introduceert nieuwe endgame content. Seizoenen maken deel uit van Warlords of New York, de verhaalgedreven uitbreiding voor The Division 2, en introduceren een drie maanden durende verhaalgedreven minicampagne. In Seizoen 2 krijgen spelers de opdracht om een nieuwe groep Rogue Agents aan te pakken en hen ervan te weerhouden het plan van Aaron Keener voort te zetten.

Net als Seizoen 1 geeft Seizoen 2 spelers de kans om unieke beloningen vrij te spelen, waaronder twee nieuwe exotics, een vaardigheid en een uitrustingsset. Spelers die in het bezit zijn van Warlords of New York hebben gratis toegang tot Seizoen 2 en kunnen de Seizoen 2 Pass kopen om extra beloningen te verdienen. Spelers krijgen tot 15 juni de tijd om Seizoen 1 te voltooien.

In Seizoen 2 keren ook enkele in-game activiteiten terug:

– Leagues: Een reeks uitdagingen die spelers kunnen voltooien om beloningen te verdienen.

– Global Events: Tijdgebonden in-game activiteiten waarbij spelers worden beloond door specifieke opdrachten te voltooien.

Operation Iron Horse

In Operation Iron Horse, de tweede raid van The Division 2, staan acht spelers voor een nieuwe uitdaging die ze samen moeten overwinnen. De raid brengt nieuwe beloningen met zich mee voor zowel level 30 als level 40 spelers. Operation Iron Horse is binnenkort beschikbaar.