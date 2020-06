Insurgency: Sandstorm heeft vandaag een update gekregen die onder andere een nachtmodus naar maps brengt, maar ook nieuwe wapens en meer.

De update brengt een nieuwe map genaamd Tideway met zich mee, maar ook de mogelijkheid om alle maps in het donker te kunnen spelen. Uiteraard horen daar ook night vision goggles bij, net als infrarood attachments en zaklampen. De nachtmodus is overigens ook te spelen in co-op.

Naast de nieuwe map en nachtmodus brengt de update ook vijf nieuwe wapens naar de game, namelijk de Honey Badger, de AS Val, de Sterling SMG, the Grease Gun en de Welrod.

Naast de update is er ook de eerste betaalde DLC voor de game. Dit komt in de vorm van twee weapons skins en twee skins voor je personages. Deze kosten 3 euro per stuk of voor iets meer dan een tientje voor alle vier. Mocht je geïnteresseerd zijn, maar de game nog niet in huis hebben, kun je deze tot zaterdag met 50% korting scoren op Steam.

Insurgency Sandstorm is overigens ook in ontwikkeling voor de PlayStation 4 en Xbox One. Op 25 augustus zal deze versie verschijnen.