Gratis proefversie The Division 2 nu beschikbaar

Vanaf vandaag genieten nieuwkomers van een gratis proefversie van Tom Clancy’s The Division 2 op Xbox One, PlayStation 4 en Windows PC.

Met de proefversie kunnen spelers de game totdat zij level 8 of de maximale speelduur van acht uur bereiken. Spelers die de game aanschaffen nadat ze de proefversie hebben gespeeld, behouden hun voortgang.

Daarnaast hebben spelers die tevens Tom Clancy’s Rainbow Six Siege bezitten, vanaf morgen de mogelijkheid om de Ela Set vrij te spelen door de proefversie of volledige versie van The Division 2 te spelen. Deze set bestaat uit een Division Agent uniform, headgear en Division horloge-charm voor Ela (Operator in Rainbow Six Siege) en een Division wapenskin voor de Scorpion EVO 3 A1 (wapen in Rainbow Six Siege). Spelers van The Division 2 ontvangen als beloning de Impromptu wapenskin voor hun karakter.

Om de proefversie te downloaden, bezoeken spelers Uplay, de PlayStation Store, de Xbox Games Store of de Epic Games Store.