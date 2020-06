Gran Turismo 7 heeft ‘nagenoeg geen laadtijden’

Sony heeft afgelopen donderdag veel games laten zien, maar weinig info erover vrijgegeven. Echter komt dit langzaamaan boven water. Zo ook wat meer info over Gran Turismo 7.

Gran Turismo 7 werd afgelopen donderdag onthuld door Sony en in de trailer konden we al zien hoe spectaculair de game gaat worden. In de Britse krant The Guardian geeft Simon Rutter wat meer informatie over de game.

De volgende Gran Turismo gaat namelijk gebruik maken van de snellere SSD, de speciale features van de DualSense controller en natuurlijk de verbeterde audiochip in de console. Zo moet de SSD ervoor zorgen dat er nagenoeg geen laadtijden meer in de game zitten.

De DualSense moet ervoor zorgen dat spelers het verschil voelen wanneer ze over asfalt rijden of op grind. Ook zul je het verschil voelen tussen het gaspedaal licht intrappen of volledig. De audio vult dit geheel aan doordat je nu precies moet horen waar de achterliggers ongeveer rijden. Volgens Rutter zou je zelfs het verschil moeten horen tussen een Ferrari motor of die van een Maserati.

Gran Turismo 7 is helaas nog niet voorzien van een releasedatum. De game komt exclusief naar de PlayStation 5.