Godfall teaser toont de Silvermane

Gearbox heeft een nieuwe teaser van Godfall vrijgegeven en daarin maken we kennis met de Silvermane.

Het lijkt erop dat de Silvermane een van de classes is uit de looter shooter. De trailer geeft ook weinig informatie weg behalve dat de game nog steeds voor dit najaar in de planning staat.

Godfall werd tijdens de Game Awards van 2019 aangekondigd en is in ontwikkeling voor de pc en PlayStation 5. Counterplay Games en Borderlands-ontwikkelaar Gearbox werken aan de game. Ongetwijfeld was het de bedoeling dat de game tijdens het PlayStation 5 event voorbij zou komen, maar die is vandaag geannuleerd.