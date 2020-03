God of War komt niet naar de pc

Er verschijnen geruchten over een mogelijke pc-versie van God of War. Echter lijkt het erop dat het gespeculeer niet op juiste gronden is gebaseerd.

Op Reddit ontstond er namelijk geroddel over een mogelijke pc-versie, nadat op de Amerikaanse site van God of War niet langer meer de ‘Only on PlayStation’ label werd gevonden. Hierdoor leek het er even op dat de game van Santa Monica, net als Death Stranding en Horizon: Zero Dawn naar de pc zou komen.

Echter levert een onderzoekje op Wayback Machine een interessante ontdekking op. De website schijnt in de afgelopen jaren vaker het labeltje achterwege gelaten.

Onlangs gaf Sony WWS baas Hermen Hulst dat Sony wel graag meer games naar de pc zou willen brengen, maar dat gamers niet hoeven te verwachten dat alle exclusives naar het platform zullen komen. Helaas voor de pc-eigenaren ziet het er voorlopig nog naar uit dat ze een PlayStation console in huis moeten halen om alle exclusives van Sony te kunnen spelen.