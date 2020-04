Gigantische spoilers gelekt van het verhaal van The Last of Us: Part 2

Het lijkt er op dat een aanzienlijk gedeelte van het verhaal van The Last of Us: Part 2 online gelekt is, welke het plot van Naughty Dogs vervolg in alle detail beschrijft.

Het gerucht gaat dat de spoilers gelekt zijn door een ontevreden werknemer van Naughty Dog, die vanwege een betalingsgeschil op YouTube is gegaan om wraak te nemen. Dit is echter nog niet bevestigd. De spoilers gaan van een gelekte level lijst tot aan cut-scène beelden en onthullen in principe het hele verhaal.

The Last of Us 2 spoilers are reportedly from a disgruntled employee over a payment dispute with Naughty Dog. When things didn’t go their way…..bam, MAJOR plot spoilers got leaked. Some really angry, tired and fed up people working at ND, I think we could see this coming sadly. pic.twitter.com/8SSMPsW8nE — SuperMetalDave64 (@SMetaldave64) April 26, 2020

Pas op, de lek bevat gigantische The Last of Us: Part 2 spoilers!

Ondanks dat het originele filmpje ondertussen verwijdert is valt er nog een uitgebreide uiteenzetting te lezen op ResetEra. In het bericht staat onder andere wie je speelt in The Last of Us: Part 2 als belangrijke momenten in het verhaal.