Giancarlo Esposito gaat een rol spelen in ‘grote game’

Breaking Bad en Better Call Saul acteur Giancarlo Esposito krijgt een grote rol spelen in een ‘grote game’. Deze zou overigens deze maand nog onthuld worden.

De meeste kennen deze acteur als drugsbaron Gustavo Fring uit de eerder genoemde series. In een interview met Collider bevestigt Giancarlo zijn rol in die voor ons nog mysterieuze game.

Industrie insider Daniel Ahmad weet overigens al wel te melden dat we niet lang op de naam van deze game hoeven te wachten, aangezien hij al deze maand aangekondigd wordt. Fans denken dat het Far Cry 6 is, aangezien Ubisoft deze maand nog een show in petto heeft.

Esposito is overigens geen onbekende qua voice-acting. Hij vertolkte eerder al stemmen van personages uit Destiny en PayDay 2. Zodra we iets horen, laten we je het uiteraard weten. Welke game hopen jullie dat de acteur in voorkomt?