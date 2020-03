Ghost Recon Breakpoint dit weekend gratis

Je kan dit weekend Ubisoft’s Ghost Recon Breakpoint gratis spelen!

Het spel is gratis voor zowel de PC, Playstation 4 of de Xbox One. Voor de PC geldt dit alleen voor de Epic Game Store en de Uplay Store, voor de PS4 en de Xbox One heb je wel een PS Plus en een Xbox Live Gold-abonnement hebben. De actie geldt van 26 maart tot en met 30 maart.

Onze Roel heeft een uitgebreide review geschreven over Ghost Recon Breakpoint. Het spel is over het algemeen niet goed ontvangen en de verkopen lijken tegen te vallen. Je kan het spel in ieder geval nu gratis spelen om zelf een oordeel te vellen!