Na vele jaren aan ontwikkeling is Ghost of Tsushima goud gegaan. Ontwikkelaar Sucker Punch bracht dit nieuws naar buiten via social media.

Met de gouden status wordt bedoeld dat de ontwikkeling van het spel afgerond is. De huidige releasedatum op 17 juli zal dus hoogstwaarschijnlijk gehaald worden. De Tweet werd vergezeld door een collage van alle medewerkers van de studio. Dankzij de Coronacrises werken ook zij nu allemaal vanuit huis. Ghost of Tsushima zal uitkomen voor de PS4.