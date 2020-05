Ghost of Tsushima houdt je tussen de 40 à 50 uur zoet

Mocht je denken dat je Ghost of Tsushima snel uit kunt spelen, zul je van een koude kermis thuis komen. De game houdt je ongeveer 40 à 50 uur bezig.

De game die vorige week uitgebreid voorbij kwam tijdens een speciale State of Play zal volgens Creative Director Nate Fox je dus ongeveer twee dagen zoet kunnen houden (als je de hele dag speelt). Dit is overigens wel inclusief alle side-quests, maar als je de wereld helemaal verkent, kan de speelduur nog langer worden. De wereld van Ghost of Tsushima is namelijk de grootste die ze ooit gemaakt hebben, dus nog groter dan de inFamous-games.

De game komt op 17 juli uit voor de PlayStation 4. Eigenlijk stond de game gepland voor eind juni, maar dit was helaas niet haalbaar vanwege het coronavirus.