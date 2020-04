Ghost of Tsushima een klein maandje uitgesteld

Sony heeft laten weten dat Ghost of Tsushima een klein maandje later zal uitkomen. De game staat nu voor 17 juli in de planning.

De game wordt uitgesteld doordat het coronavirus er voor gezorgd heeft dat de ontwikkelaars van Sucker Punch thuis moesten werken. Ghost of Tsushima stond oorspronkelijk voor 26 juni in de agenda.

In een bericht op het PlayStation Blog laat Hermen Hulst weten dat de diverse studios bij Sony tegen nieuwe uitdagingen kijken door de uitbraak van Covid-19.

Gelukkig heeft Sony deze game niet voor onbepaalde tijd uitgesteld en valt het gelukkig nog mee. Kijken jullie al uit naar Ghost of Tsushima?