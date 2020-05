Geen microtransacties bij lancering Tony Hawk Pro Skater 1 + 2

De Tony Hawk’s Pro Skater remasters zijn complete games tijdens de lancering, maar er kunnen in de toekomst microtransacties worden toegevoegd.

De recentelijk aangekondigde Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 collection bevat alle content van de originele games en zal bij de lancering voor iedereen beschikbaar zijn.

Echter op het gebied van content die na de lancering uitkomt is het wat minder duidelijk. Het hoofd van ontwikkelaar Vicarious Visions, Jen O’Neal, vertelde aan GameSpot dat de remasters geen microtransacties zullen bevatten. Maar dat het nog in de toekomst kan veranderen als spelers behoefte krijgen aan extra content.

“Alles wat je ziet tijdens de lancering zal ontgrendeld kunnen worden met gameplay. We zijn niet van plan om te monetariseren tijdens de lancering,” aldus O’Neal.

O’Neal onthulde ook dat cross-play, wat nog niet bevestigd is voor de remasters, helemaal niet zo vergezocht is. Daarnaast meldde ze aan de website dat ‘wanneer de tijd komt ze meer zullen vertellen’ na de vraag of cross-play na lancering wordt toegevoegd.

Kijken jullie uit naar de remasters van deze klassiekers?