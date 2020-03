Gears Tactics komt eind volgende maand uit op pc en Xbox One en Microsoft heeft voor eerstgenoemde de specs onthuld die je nodig hebt om de game te kunnen draaien.

Microsoft heeft dat in een handig tabelletje gezet, waarin de aanbevolen, minimum en ideale specs voor de pc staan, maar ook de aanbevolen specs voor als je de game op een laptop gaat spelen.

In Gears Tactics speel je als Gabe Diaz die een team gaat samenstellen en voorzien van wapens om het tegen de leider van het Locust leger op te nemen. Gears Tactics is vanaf 28 april verkrijgbaar voor de pc via Steam, Windows 10 pc en Xbox Games Pass voor pc. De game zal ook naar de Xbox One komen.