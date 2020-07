Gears 5 Operations 4: brengt de terugkeer van Dom

Gears 5 Operations 4: Brothers in Arms ziet de terugkeer van Delta Squad. Waaronder ook Dominic Santiago.

Deze geliefde karakters ontmoette zijn tragische einde in Gears of War 3 waar hij zijn leven dapper opofferde om Marcus en de andere leden van Delta Squad te redden. Hiernaast krijgen spelers ook nieuwe manieren van progressie en beloningen. Daarnaast wordt er na heel wat kritiek een nieuwe Ranking Systeem geïntroduceerd. De fans zullen hier blij mee zijn want, tot nu toe is de Ranking Systeem in Gears 5 niet al te best.

Operations 4 is vanaf 14 Juli beschikbaar voor iedereen die Gears 5 bezit. Wat vinden jullie hiervan. Zijn jullie blij dat Delta Squad terug is en een nieuwe Ranking Systeem wordt geïntroduceerd.?