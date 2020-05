Gearbox toont nieuwe Borderlands 3 DLC

De nieuwe DLC, met de titel Bounty of Blood: A Fistful of Redemption, brengt een westers thema naar Borderlands. Spelers gaan het hier opnemen tegen de Devil Riders, een bloeddorstige bende.

Tijdens een Borderlands Show Broadcast heeft DLC director Matt Cox verteld over de nieuwe DLC. Het verhaal zal er een zijn zoals we deze in westerns zien; ruig en vol met wraak. Bounty of Blood bevat een nieuw personage die helaas nog niet getoond is. Daarnaast zullen we ook andere ‘nieuwe’ personages zien, zoals de brawler Juno en Rose, een gids.

Om het nog meer een ‘western’-tintje te geven krijgen we de Jet Beast Mount tot onze beschikking. Ofwel, je nobele paard die je tijden je eenzame ritten vergezeld.

Het nieuwe avontuur brengt ons naar de planeet Gehenna, eerder een plek waar (biologische) wapens getest werden. Een belangrijke stad voor het verhaal is Vestige. De stad zal blijvend veranderen tijdens je avontuur. In de stad zelf kun je verschillende missies oppakken, waaronder sherrif’s bountys. Hier zijn onder andere legendarische beloningen mee te verdienen. De nieuwe DLC is vanaf 25 juni verkrijgbaar.