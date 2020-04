Gamesradar komt met Future Games Show in juni

Waar PC Gamer eerder vandaag hun persconferentie aankondigde voor 6 juni, heeft ook Gamesradar een showcase onthuld voor juni, maar nog geen exacte datum.

Gamesradar werkt met enkele partners (waaronder Kotaku UK, Official PlayStation Magazine en TechRadar samen voor de Future Games Show. Tijdens het event zullen mobile, console en streaming games worden aangekondigd en getoond.

Uiteraard wordt de show gehouden door het annuleren van de E3 en via deze manier willen ze toch nog de games van 2020 en later een podium geven. We weten dus nog niet wanneer het event zal plaatsvinden, maar zodra we dat horen, zullen we dat uiteraard met jullie delen.

De Future Games Show zal onder andere op de website van Gamesradar, YouTube en Twitch te zien zijn.