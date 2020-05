Gamescom Opening Night Live vindt op 27 augustus plaats

Gamescom Opening Night Live zou oorspronkelijk op 24 augustus plaatsvinden, maar zal drie dagen later worden gehouden.

Dit maakte Geoff Keighley bekend op Twitter. De show is sinds vorig jaar de nieuwe opening van de beurs, maar deze vindt nu alleen digitaal van 27 tot en met 30 augustus plaats. Normaal gesproken zou dat van 25 tot en met 30 augustus zijn, maar dat is niet mogelijk vanwege het coronavirus.

Quick update: @gamescom Opening Night Live will now take place live on August 27 and kick off 3 days of @gamescom 2020. We’re planning a spectacular show that will also be the grand finale of @summergamefest More at https://t.co/KRzKTQeHcs pic.twitter.com/3gVEvG1so7

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) May 18, 2020