Gamescom officieel geannuleerd; gaat alleen digitaal verder

De organisatie achter de Gamescom heeft het inmiddels bevestigd. Gamescom 2020 zal alleen digitaal gehouden worden.

In een Tweet van het officiële Twitter-kanaal van het event wordt bevestigd wat we al vermoedden.

❗ Even though not all details are known at present, the nationwide ban on major events until the end of August will also affect the planning for #gamescom2020. Furthermore: gamescom 2020 will definitely take place digitally! We will provide further information shortly. ❗

