Gamescom gaat ‘in ieder geval’ digitaal door

De coronacrisis bouwt langzaamaan donkere wolken rondom de Koelnmesse. Alhoewel het niet zeker is dat de Messe geopend zal worden voor Gamescom 2020, komen er in ieder geval wel digitale events.

Alhoewel het nogal koffiedik kijken is voor de organisatie, lijkt het al rekening mee te houden dat de Gamescom dit jaar niet in fysieke toestand door kan gaan.

Volgens de organisatoren zullen digitale events als Gamescom: Opening Night Live en andere streams ‘significant vergroot worden en nieuwe modulen worden toegevoegd.’Dit betekent dat de Gamescom sowieso doorgaat van 25 tot en met 29 augustus, al is het wel in digitale vorm.

De organisatie heeft halverwege mei nog een evalutie over de mogelijkheid om de beurs ook fysiek door te laten gaan. Hierbij zijn ze natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen van Covid-19 rond die tijd. Mocht het wel doorgaan, zal er rond die tijd worden medegedeeld.

Mocht er echter besloten worden om het event te annuleren, wordt het geld voor de intree teruggestort. Het worden dus nog spannende maanden voor gamers. Immers is de Gamescom de grootste publiekelijke beurzen ter wereld. We houden het uiteraard allemaal voor jullie in de gaten. Denken jullie dat de Gamescom dit jaar nog door kan gaan? Of vinden jullie het verstandig als ze het zekere voor het onzekere nemen?!