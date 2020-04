Games Activision lopen vooralsnog volgens planning

Doordat ontwikkelaars thuis moeten werken en samenwerken een stuk uitdagender wordt, komt het vaker voor dat games uitgesteld worden. Echter lijkt Activision daar vooralsnog geen last van te hebben.

In een interview met CNBC heeft Bobby Kotick laten weten dat de games die de uitgever in ontwikkeling heeft nog steeds op schema liggen. Hij ging niet in op de inhoud daarvan, maar we weten dat er verschillende remasters, een nieuwe Call of Duty en mogelijk een nieuwe Tony Hawk in ontwikkeling zijn.

Kotick zegt overigens niet dat het zeker is dat deze games daadwerkelijk op tijd zullen verschijnen, aangezien de situatie vaak gemonitord wordt en er nog van alles kan gebeuren.

Kotick stelt de uitgevers gerust doordat ze hem persoonlijk kunnen bellen als zij klachten ondervinden. Dit zou volgens de CEO van Activision al door een paar honderd man gedaan zijn.