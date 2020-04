Gamers maken melding van hack Nintendo accounts

Op Twitter en andere sociale media klagen Nintendo gebruikers over illegale toegang tot hun accounts.

Meer en meer gamers krijgen melding van een illegale toegang tot hun Nintendo account. Middels een hack lijken kwaadwillenden producten aan te schaffen via deze accounts. Nintendo is bezig met een onderzoek om te achterhalen of er opzet in het spel is. Vooralsnog is het raadzaam om je account extra te beveiligen. Dit kan via de tweestapsverificatie, hiermee wordt het lastiger voor hackers om toe te slaan.

Nintendo legt op hun website uit hoe je tweestapsverificiatie instelt. Mocht je dit toch te lastig vinden, dan is het een goed idee om een nieuw wachtwoord aan te maken. Controleer in ieder geval de sterkte van je wachtwoord.

I suspect Nintendo may have had a major security breach. My account was accessed numerous times overnight.

My password is a unique string and my PC is definitely clean (not that I ever login via it).

Lots of similar reports on Reddit/twitter.

Unlink PayPal & enable 2FA folks!

— Pixelpar (@pixelpar) April 19, 2020