Gamers doneren Final Fantasy 7 Remake aan elkaar

Reddit gebruikers hebben de handen ineen geslagen om diegene die financieel het hardst getroffen zijn door de coronacrisis, te voorzien van gratis exemplaren van Final Fantasy 7 Remake.

In het teken van pure barmhartigheid hebben tien Redditors de krachten gebundeld om digitale versies van het spel te doneren aan diegene die het krap hebben vanwege de pandemie.

“Ik zal de aankoop faciliteren van een digitaal exemplaar van de standaard editie voor degene die het nodig heeft en het niet zelf kan door de huidige situatie.” Zo schrijft Reddit gebruiker frumpybuffalo.

Winnaars werden gekozen uit de reacties en werden gevraagd om te vertellen hoe de coronavirus lockdown hun leven beïnvloed heeft. De uiteindelijke winnaars worden gekozen door een nummer generator. Het spel werd hun vervolgens geschonken door middel van een geldoverdracht aan hun PayPal of door een PSN code toe te sturen.

“Ik wil het eigenlijk niet voor mezelf” staat in één van de winnende reacties. “Ik heb een vriend die monteur is en spaart om te kunnen gaan studeren en hij heeft niet een hoop geld. Ik heb laatst mijn PS4 vervangen door een PS4 Pro en hem mijn oude PS4 gegeven – met de intentie dat hij dan FF7R kon spelen.”

“Voordat de crisis uitbrak had hij genoeg geld voor de remake en nu niet meer. Hij is zo dichtbij gekomen met het spelen van de remake van zijn favoriete game en ik kan hem helaas ook niet meer helpen.”

In een andere reactie staat: “Mijn ‘vitale’ baan is net gekrompen naar 10-12 uur per week. Heb vanochtend mijn pre-order moeten annuleren. Dat geld gaat naar rekeningen. Van mijn salaris kon ik deze week voedsel en andere rekeningen betalen. Mijn vrouw werkt niet, dus ik moet in mijn eentje geld verdienen voor mijn familie. Ik wil dit spel al zo lang hebben.”

“Ik geef ook parttime les (online), maar daar verdien ik slechts driehonderd dollar mee per maand. Dat gaat automatisch naar betalingen voor mijn huis. Dit virus is echt aan het kloten met mensen en het heeft nu eindelijk mij bereikt.”

Final Fantasy 7 Remake komt officieel 10 april uit, maar is vanwege het virus al in Europa en Australië uitgebracht in fysieke vorm.