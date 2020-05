Fortnite viert Star Wars dag met de terugkeer van lightsabers

Star Wars dag ligt om de hoek en Epic Games bijt de spits af in Fortnite met de terugkeer van een aantal tijdelijke kostuums.

Vanaf 4 mei zullen er een aantal Star Wars kostuums en lightsabers te koop zijn in de in-game shop van Fortnite. Hier zal onder andere Rey, Kylo Ren en het Sith Trooper kostuum in terugkeren, welke ook vorige jaar beschikbaar waren vlak voor de release van The Rise of Skywalker.

Fulfill your destiny.#StarWarsDay is almost here and the Rey, Kylo Ren and Sith Trooper Outfits are back in the Shop! pic.twitter.com/YXC2DMuO6O

— Fortnite (@FortniteGame) May 3, 2020