Firewall: Zero Hour ontwikkelaar komt met nieuwe VR shooter

First Contact Entertainment, bekend van het geweldige Firewall: Zero Hour, komt dit jaar met een nieuwe VR shooter. In Solaris Offworld Combat strijden twee teams van vier VR soldaten het tegen elkaar.

De game komt overigens niet alleen naar de PlayStation VR, zoals Firewall: Zero Hour, maar komt ook naar de Oculus. Zoals je in de trailer kunt zien, is het tempo van de game ook een stuk sneller. Daarnaast begin je elk potje niet met je favoriete wapen, maar zul je alleen een pistool hebben en op zoek moeten naar andere wapens.

Solaris Offworld Combat verschijnt in augustus voor Oculus en later dit jaar voor de PlayStation VR.