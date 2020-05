Final Fantasy XIV Starter Edition is gratis voor de PS4

Hebben jullie ook de Final Fantasy koorts te pakken sinds Final Fantasy VII Remake? Dan moet je snel naar de PlayStation Store, want de Starter Edition van Final Fantasy XIV is voor een zeer korte tijd gratis te downloaden.

Square Enix maakte afgelopen weekend bekend via twitter dat je de MMO op dit moment “gratis mag houden” en dat deze aanbieding tot en met 26 mei loopt.

The #FFXIV Starter Edition is available on PlayStation Store for FREE until May 26! https://t.co/No7tfirhcD pic.twitter.com/NxQ7IEp6un — FINAL FANTASY XIV (@FF_XIV_EN) May 22, 2020

Kortom je hebt nog tot en met dinsdag de tijd, maar stel dat je deze aanbieding mist, dan heeft Final Fantasy XIV bovendien een gratis proefperiode van dertig dagen.

Overigens kost Final Fantasy XIV Starter Edition normaal gesproken €14,99. Het bevat de gehele verhaallijn quest van A Realm Reborn en tientallen uren aan side quests, dungeons en raids.

Daarentegen is het wel belangrijk om te weten dat de starter edition niet de uitbreidingen Heavensward, Stormlood of Shadowbringers bevat. Wanneer je de level-cap van de starter edition bereikt, welke vijftig is, zal je extra moeten betalen voor nieuwe content. Dit houdt onder andere meer in-game jobs, rassen, nieuwe gebieden en een hogere level-cap in.

Dus haast je naar de Store (of niet) en duik gratis de wereld in van Final Fantasy XIV.