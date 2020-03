Final Fantasy 7 Remake komt eerder uit vanwege het coronavirus

Square Enix is hard bezig geweest om de fysieke exemplaren van Final Fantasy 7 Remake eerder uit te brengen.

Eerder waarschuwde de ontwikkelaar dat de fysieke exemplaren van het spel vertraagd zouden kunnen worden door het coronavirus. Desondanks heeft Square Enix een oplossing hiervoor gevonden.

Het bedrijf kondigde vandaag aan dat de exemplaren die bestemd zijn voor Australië en Europa eerder zijn verscheept dan gebruikelijk. Square Enix hoopt op deze manier dat deze exemplaren in ieder geval beschikbaar zijn tijdens de lancering. Echter bestaat hierdoor de kans dat spelers de game nog vóór de wereldwijde lancering in hun bezit hebben.

Exemplaren die bedoelt zijn voor andere regio’s, zullen deze week worden verscheept en zouden op tijd moeten zijn voor de officiële lancering. Square Enix dringt de fans aan die eerder in het bezit zijn van de game, deze niet te ‘spoilen’ voor de anderen.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) March 30, 2020