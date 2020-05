Fast & Furious Crossroads verschijnt op 7 augustus 2020

Bandai Namco, Universal Games/Digital Platforms en Slightly Mad Studios hebben vandaag de nieuwe releasedatum van Fast & Furious Crossroads bekendgemaakt.

Daarnaast onthulde zij de eerste gameplaybeelden waarin de singleplayer-modus aan bod komt van de game, een team-based, race/action game die plaatsvindt in het met-adrenaline-gevulde Fast & Furious-universum.

In de verhaalmodus keren Vin Diesel, Michelle Rodriguez en Tyrese Gibson terug in de rollen van Dom, Letty en Roman in een actievol avontuur waar meerdere locaties aan bod komen, zoals Athene, Barcelona en Marokko. Sonequa Martin-Green (Star Trek: Discovery, The Walking Dead) en Asia Kate Dillon (Billions, John Wick: Chapter 3 – Parabellum) vervoegen de cast.

Fast & Furious Crossroads laat spelers achter het stuur kruipen en non-stop genieten van de overweldigende actie waar de Fast & Furious-franchise om bekend staat. Fast & Furious Crossroads verschijnt, inclusief gadgets, heists en iconische voertuigen, op 7 augustus 2020 voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De game zal fans een uitdagende verhalende ervaring bieden, naast een multiplayer-modus waar de komende weken meer info over zal volgen.