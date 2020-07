Far Cry 6 wordt aanstaande zondag onthuld, veel details gelekt

Nadat een medewerken van de PlayStation Store in Hong Kong iets te enthousiast was en details over Far Cry 6 lekte, kon Ubisoft niks anders dan dit te bevestigen.

Via Twitter laat Ubisoft weten dat de game aanstaande zondag tijdens Ubisoft Forward zal onthuld worden. Ook was er een korte teaser.

Anton would not be pleased. See you on Sunday at #UbiForward. pic.twitter.com/HieToJzDxp — Far Cry (@FarCrygame) July 10, 2020

In de teaser wordt bevestigd dat Breaking Bad acteur Giancarlo Esposito de rol van bad guy gaat vertolken. De dictator van Yara, Anton Castillo wil het land terug brengen naar zijn voormalige glorie met zijn zoon Diego die in zijn bloederige voetstappen moet treden. Door de harde hand van hen ontstaat er een revolutie.

Spelers treden in de voetsporen van Danji Rojas, een lokale bewoner en verzetsstrijder. Spelers zullen weer wapens kunnen customizen en gebruik maken van een verscheidenheid aan voertuigen.

De game zal volgens de PlayStation Store op 18 februari 2021 verschijnen en naar de huidige generatie consoles en pc komen. De game komt ook naar de next-gen consoles, maar waarschijnlijk op een later tijdstip. De game krijgt namelijk een gratis ‘next-gen upgrade’, echter zal die niet vanaf de release verkrijgbaar zijn, maar later komen.

Aanstaande zondag vindt Ubisoft Forward plaats en daar zullen we ongetwijfeld meer over deze game gaan horen.