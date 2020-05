Far Cry 5 dit weekend gratis speelbaar

Far Cry 5 is vanaf vrijdag 29 mei 15:00 uur tot zondag 31 mei 18:00 uur geheel gratis speelbaar op PC via Uplay.

Spelers kunnen de game vandaag al vanaf 19:00 uur pre-loaden, om vrijdag direct te genieten van de volledige basisgame, inclusief de co-op.

Tegelijkertijd met dit gratis weekend, zijn de Standard en Gold Editions van Far Cry 5 bovendien verkrijgbaar met kortingen oplopend tot 75% op de Ubisoft Store. Spelers die de volledige game aanschaffen, behouden uiteraard hun progressie. Via farcry.com/freeweekend registreren spelers zich alvast, starten ze hun pre-load en vinden ze alle informatie over dit gratis weekend.

Far Cry 5 is reeds verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One en pc. De game verscheen op 27 maart 2018 en wist ons destijds aardig te vermaken.