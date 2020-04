Fallout 76 Wastelanders nu verkrijgbaar

Vandaag heeft Bethesda Game Studios Wastelanders uitgebracht, de nieuwste gratis update voor Fallout 76.

De update verwelkomt NPC’s die nieuwe quests, klassieke dialoogopties met keuze en gevolgen en meer met zich meebrengen. De Wastelanders update voor Fallout 76 is nu speelbaar op PlayStation 4, Xbox One, via de Bethesda Launcher en – voor het eerst – via Steam.

Spelers moeten hun krachten bundelen met de sluwe overvallers of een alliantie vormen met de hoopvolle kolonisten, en op zoek gaan naar de geheimen die zich verschuilen in de bergen van West Virginia. Maar, mensen zijn niet de enige wezens die hun weg naar het gebied terug hebben gevonden… Neem het op tegen angstaanjagende schepsels met nieuwe wapens en pantsers. Appalachia en diens mysteries wachten om ontdekt te worden en het is aan de spelers om hun rol in de race om controle te bepalen.

Hieronder enkele nieuwe features waar spelers naar kunnen uitkijken in Wastelanders:

• Allies – Speciale types van menselijke NPC’s die meer leven in de brouwerij brengen in de C.A.M.P.’s van spelers en dagelijks activiteiten aanbieden om aan deel te nemen.

• Reputatiesysteem – Dit systeem werd al in vorige Fallout-titels gebruikt, waarbij elke keuze die je maakt meer gewicht heeft in het spel. Hoe meer moeite spelers doen om een factie te helpen door informatie te geven, vijanden te verslaan en quests te voltooien, hoe meer hun reputatie bij die factie zal stijgen.

• Nieuwe evenementen – Wastelanders voegt twee nieuwe evenementen toe aan Fallout 76 met Riding Shotgun en Radiation Rumble. Of je nu caravanbeschermer speelt of aanvallen van bestraalde wezens afweert, deze nieuwe evenementen brengen nieuwe, unieke uitdagingen naar Appalachia.

• Bug Fixes – Wastelanders bevat nieuwe content- en bug fixes samen met heel wat quality-of-life verbeteringen.