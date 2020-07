Fallout 76, Soulcalibur 6 en meer naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft een aantal games voor Xbox Game Pass bevestigd. Deze maand komen onder andere Fallout 76 en Soulcalibur 6 naar de service.

Xbox Game Pass voor PC

1 juli – Out of the Park Baseball 21

9 juli – Fallout 76

Xbox Game Pass voor console

1 juli – Soulcalibur 6

9 juli – CrossCode

9 juli – Fallout 76

Op 15 juli zullen er ook een aantal games de service verlaten, namelijk: Blazing Chrome (console & PC), Dead Rising 4 (Console & PC), Metal Gear Solid 5 (Console and PC), Timespinner (PC), Unavowed (PC), and Undertale (PC).