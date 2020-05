Deze race stond oorspronkelijk voor het eerste weekend van april, maar de pandemie heeft veel roet in het eten gegooid. Het is voor ons gamers wel een uitkomst dat F1 2020 er binnenkort aankomt, want daar start het seizoen op 10 juli.

Codemasters laat duidelijk weten dat over anderhalve maand een nieuwe F1-game aan komt. Eerder zagen we al een rondje op Zandvoort en nu is de andere nieuwkomer aan de beurt.

Zoek hier naar jouw game

Volg ons op Social media facebook

twitter

instagram

discord

youtube