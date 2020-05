F1 2020: Een rondje over de GP van Monaco

Als het coronavirus er niet was geweest, had vandaag de grand prix van Monaco worden gereden. Helaas is de realiteit dat de eerste race nog niet is gereden. Gelukkig biedt F1 2020 een schrale troost.

Als een soort van troost heeft Codemasters een video vrijgegeven waarin we de grand prix van Monaco in de nieuwe F1-game kunnen zien. De ronde wordt gereden door Pierre Gasley in zijn nieuwe AlphaTauri (voormalig Torro Rosso team) bolide.

F1 2020 wordt op 10 juli verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De game wordt overigens voorzien van Nederlands commentaar door niemand minder dan Olav Mol.