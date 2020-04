Even voorstellen: De nieuwe streamers van Gamingnation

Zelf durven we het eigenlijk niet aan; streamen. Wij bij Gamingnation zijn voornamelijk comfortabel om via pen en papier onze mening te uiten. We hebben gelukkig een aantal gamers gevonden die deze taak voor ons op willen pakken! We willen graag daarom onze nieuwe streamploeg voorstellen.

Naam: Angelicjack

Leeftijd: 24

Wat speel ik zoal:

Ik speel voornamelijk League of Legends, maar ben van alle markten thuis: van Shooters tot aan allerlei indie games. Vaak speel ik met kijkers samen als ik de game heb of kies ik zelf wat uit mijn collectie van ongeveer 400 spellen.

Kort over mezelf:

Sinds een half jaar begonnen met streamen omdat ik het zelf altijd ontzettend leuk vind hoe streamers met hun kijkers ‘interacten’. En uiteraard omdat gamen mijn grootste hobby is. Werk zelf in de IT en heb naast gamen de hobby om zelf PC`s te modden. Mijn huidige PC is ook een full tower Asus Rog Mod.

Kijk er naar uit om jullie op stream te zien en met jullie samen te gamen!

Twitch URL: https://www.twitch.tv/angelicjack

Naam: Cat_Lux

Leeftijd: 27

Wat speel ik zoal:

Iedere dinsdag is er een creative stream, donderdag games! Op het moment voornamelijk Apex Legends, Overwatch en Dead by Daylight.

Kort over mezelf:

Hey! Mijn naam is Denise maar je mag me ook Cat noemen 🙂 Ik ben ooit begonnen met World of Warcraft spelen en sindsdien nooit meer gestopt met gamen. Ik stream voornamelijk in het Engels.

Twitch URL: https://www.twitch.tv/cat_lux

Naam: Quint / UntitledLive

Leeftijd: 18

Wat speel ik zoal:

FiveM Gta 5 Real Life Roleplay, Overwatch, Minecraft, CSGO en veel meer!

Kort over mezelf:

Heyo! Mijn naam is Quint, op Twitch bekend als UntitledLive. Drie jaar geleden begon ik met het streamen van CSGO dat zo een half jaar gedaan maar daarna voor een langere tijd gestopt. Inmiddels weer een tijd veel bezig met streamen. Inmiddels word ik ook wel “AltijdLive” genoemd gezien ik bijna elke dag wel live ben! Met een groot hart voor GTA 5 Roleplay en oldschool Minecraft entertain in bijna dagelijks mensen!

Twitch URL: https://www.twitch.tv/untitledlive

Naam: Daniël

Leeftijd: 27

Wat speel ik zoal:

Ik speel voornamelijk Call Of Duty Modern Warfare, Overwatch, GTA 5, Need For Speed Heat en FIFA 20.

Kort over mezelf:

Yo Daniël hier! Via Twitch ben ik ook te vinden onder de naam DANZELWASHERE. Ik ben recent begonnen met streamen en ik speel nu voornamelijk Warzone en FIFA 20 met kijkers samen. Kom een keertje in de chat kijken en speel gezellig een potje mee!

Twitch URL: https://www.twitch.tv/danzelwashere

Naam: Jeroen

Leeftijd: 27

Wat speel ik zoal:

Mijn favoriete games zijn League of Legends, Counterstrike: GO en Players unknown Battlegrounds en Call of Duty: Warzone

Kort over mezelf:

Ik ben Jeroen van Kuringen, 27 jaar geboren en getogen in Brabant. In het dagelijks leven rond ik mijn tweede studie af en zorg ik voor mijn dochtertje van 1,5 jaar. Daarnaast ben ik vaak te vinden achter de computer en soms in de sportschool. Ik ben competitief gericht en dat zie je ook terug in mijn games.

Twitch URL: https://www.Twitch.tv/meesterkuros